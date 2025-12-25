Προχωρούν οι επαφές της Γκρέμιο με τον Τετέ και τον ατζέντη του σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία. Η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε - και όχι μόνο - θέλει να αποκτήσει τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού, δίχως ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί η φόρμουλα με την οποία θα τον κάνει δικό της.

Ένα νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ο ατζέντης του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, είχε συνάντηση με την Γκρέμιο, προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν στην προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι την ίδια στιγμή ο Τετέ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2026. Παράλληλα ο Μπουένο, σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους».

Ως τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκρέμιο είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα ποσό, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για να τον δανεισμό του Τετέ με οψιόν αγοράς 4 εκατ. ευρώ.

O Grêmio realizou, na noite de ontem, uma reunião com Pablo Bueno, empresário de Tetê, para alinhar os termos da primeira proposta que será apresentada ao Panathinaikos, da Grécia.



O clube gaúcho deve formalizar, nas próximas horas, uma oferta de R$ 9,7 milhões pelo empréstimo… pic.twitter.com/RpBGGZ7syF — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) December 25, 2025

