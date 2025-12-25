Λογαριασμός
«Η Γκρέμιο και ο ατζέντης του Τετέ συζήτησαν την πρόταση που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια προηγούμενων δημοσιευμάτων, ένα νέο αποκαλύπτει τη συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση στον Παναθηναϊκό

Τετέ

Προχωρούν οι επαφές της Γκρέμιο με τον Τετέ και τον ατζέντη του σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία. Η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε - και όχι μόνο - θέλει να αποκτήσει τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού, δίχως ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί η φόρμουλα με την οποία θα τον κάνει δικό της.

Ένα νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ο ατζέντης του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, είχε συνάντηση με την Γκρέμιο, προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν στην προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι την ίδια στιγμή ο Τετέ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2026. Παράλληλα ο Μπουένο, σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους».

Ως τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκρέμιο είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα ποσό, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για να τον δανεισμό του Τετέ με οψιόν αγοράς 4 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

