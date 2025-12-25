Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης έχουν τραβήξει εδώ και καιρό πάνω τους τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου, αφού παρά το νεαρό της ηλικίας τους, αποδίδουν σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο!

Οι δύο νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη λίστα του CIES (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών με βάση στην Ελβετία), η οποία περιλαμβάνει τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστών Κ20, που έχουν γεννηθεί δηλαδή από το 2006 και έπειτα. Η επιλογή γίνεται βάσει των αριθμών των παικτών σε διάφορους τομείς, όπως οι διανομή της μπάλας, οι ανακτήσεις, η δημιουργία ευκαιριών και τα τελειώματα.

Ο Καρέτσας της Γκενκ βρίσκεται στη 13η θέσημε συντελεστή 79.8 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού είναι 26ος με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ!

Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται ο Ολλανδός 19χρονος μπακ της Φέγενορντ, Τζιβάιρο Ριντ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Τζεοβάνι Κουέντα της Σπόρτινγκ και Κέιλεμπ Γιρένκι της Νόρτζελαντ.

