Οι Μπακς έχασαν με 129-126 από τους Γουίζαρντς παρά τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνεχίζοντας την προβληματική τους πορεία.

Ο Greek Freak είχε 26 πόντους (10/16 δίποντα, 6/11 βολές, 0/1 τρίποντο), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη παίζοντας για 31:36, καθώς αποβλήθηκε με 6 φάουλ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του 31χρονου σούπερ σταρ στον αγώνα της Γουάσινγκτον:

