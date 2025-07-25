Ίντερ Μαϊάμι: Έκλεισε το deal με Ατλέτικο - Συμπαίκτης του Μέσι ο Ντε Πολ

Ποδοσφαιριστής την Ίντερ Μαϊάμι θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ροντρίγκο Ντε Πολ!



Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 31χρονου Αργεντινού χαφ έναντι του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ, με τον ίδιο να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο σύλλογος της Φλόριντα δούλευε αρκετές εβδομάδες πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση η οποία εν τέλει είχε «happy end».



Κάπως έτσι, ο Ντε Πολ θα γίνει συμπαίκτης για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον αρχηγό του στην «αλμπισελέστε», Λιονέλ Μέσι!

💗🇦🇷 Rodrigo de Paul can be considered new Inter Miami player, it’s all sealed! 🔐



Four year contract, €15m to Atlético Madrid and here we go, confirmed since last week.



Rodrigo, in Miami in the next 24h for medical and contract signing. 🇺🇸 pic.twitter.com/07J0FEF0fE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025

