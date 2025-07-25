Ίντερ Μαϊάμι: Έκλεισε το deal με Ατλέτικο - Συμπαίκτης του Μέσι ο Ντε Πολ

Λογαριασμός
Έκλεισε το deal ανάμεσα σε Ίντερ Μαϊάμι και Ατλέτικο - Συμπαίκτης του Μέσι ο Ντε Πολ

Σε οριστική συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την αγορά του Ροντρίγκο Ντε Πολ ήρθε η Ίντερ Μαϊάμι με τον 31χρονο μέσο να βρίσκει στις ΗΠΑ τον Λιονέλ Μέσι

Ποδοσφαιριστής την Ίντερ Μαϊάμι θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ροντρίγκο Ντε Πολ!

Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 31χρονου Αργεντινού χαφ έναντι του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ, με τον ίδιο να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο σύλλογος της Φλόριντα δούλευε αρκετές εβδομάδες πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση η οποία εν τέλει είχε «happy end».

Κάπως έτσι, ο Ντε Πολ θα γίνει συμπαίκτης για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον αρχηγό του στην «αλμπισελέστε», Λιονέλ Μέσι!

