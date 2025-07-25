Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς συνεχίζει να τοποθετείται δημοσίως για τη συνεργασία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, δίνοντας διαρκώς συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του αλλά και πέραν αυτής.

Ο παλαίμαχος πρωταθλητής του Wimbledon και πρώην προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς είχε αναλάβει την καθοδήγηση του Έλληνα τενίστα μετά το Roland Garros. Ωστόσο, μετά το Wimbledon και τις δηλώσεις που έκανε για τη φυσική κατάσταση του Τσιτσιπά, η συνεργασία τους διεκόπη.

Ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς του ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους και επανήλθε στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, με τον οποίο θα κάνει το νέο του ξεκίνημα στο Masters του Τορόντο.

Ο Ιβανίσεβιτς, μιλώντας αυτή τη φορά στο κροατικό κανάλι HRT, σχολίασε με χιούμορ την εξέλιξη: «Υποτίθεται ότι θα ήμουν στο Τορόντο (με τον Τσιτσιπά), αλλά θα είμαι στο Τσιόβο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη λήξη της συνεργασίας και στον ρόλο του πατέρα του Στέφανου:

«Μιλήσαμε χωρίς καμία παρεξήγηση, ευχαριστήσαμε ο ένας τον άλλον. Αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά με τον πατέρα του και ειλικρινά το πιστεύω πως ο μόνος που μπορεί να τον προπονήσει είναι ο πατέρας του. Έχει παίξει το καλύτερο του τένις μαζί του, τον ξέρει καλύτερα από όλους. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Είναι η καλύτερη απόφαση, του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Στέφανος είναι πολύ καλός παίκτης».

Εξήγησε επίσης τι πιστεύει πως εμποδίζει τον Τσιτσιπά να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο:

«Του το είπα και χθες. Τίποτα δε θα αλλάξει αν δεν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αν δεν είσαι έτοιμος ψυχικά, σωματικά και συναισθηματικά, ειδικά ψυχικά, να παίξεις ώρες με τους καλύτερους, τότε δεν έχεις καμία τύχη να σταθείς στο κορυφαίο επίπεδο».

Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του για τη φυσική κατάσταση του Στέφανου που είχαν προκαλέσει συζητήσεις:

«Μεγάλωσε το θέμα υπερβολικά… Δεν τον πρόσβαλα. Όλα όσα είπα, τα είχα ήδη πει και στον ίδιο. Δεν μιλούσα πίσω από την πλάτη του. Το έκανα για να προκαλέσω αντίδραση. Δυστυχώς, έτσι είναι η νέα γενιά. Όλοι το βλέπουν, κι εκείνος το νιώθει. Στο Wimbledon δεν ήταν ψυχικά έτοιμος, ελπίζω να βρει τον δρόμο του. Του εύχομαι τα καλύτερα, ξέρουμε τι αποτελέσματα έχει πετύχει. Δεν ξέχασε να παίζει τένις».

