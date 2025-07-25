Ύστερα από έναν δύσκολο μήνα γεμάτο εξετάσεις, θεραπείες και νοσηλείες, ο Ακίλε Πολονάρα είχε την ευκαιρία να ζήσει ξανά μια στιγμή κανονικότητας και αγάπης: να επιστρέψει για λίγο στο σπίτι του και να συναντήσει την οικογένειά του.

Ο Ιταλός φόργουορντ της Βίρτους Μπολόνια, που συνεχίζει τη μάχη του με τη λευχαιμία, λίγο αφότου νίκησε αυτή με τον καρκίνο στους όρχεις, πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε νοσοκομεία της Μπολόνια και της Βαλένθια, όπου υποβάλλεται σε απαιτητικές θεραπείες.

Η επιστροφή του, έστω και προσωρινή, στο πλευρό της συζύγου του και των παιδιών του, είχε βαθύ συναισθηματικό φορτίο. Οι αγκαλιές και τα χαμόγελα που μοιράστηκαν δεν ήταν απλώς οικογενειακές στιγμές, ήταν ανάσες δύναμης.

Μάλιστα, τα παιδιά του τον υποδέχθηκαν με μία έκπληξη, έχοντας γεμίσει το σπίτι μπαλόνια και γράφοντας σε δύο χαρτόνια: «Πάντα να χαμογελάς, μας έχεις λείψει πολύ». Για τον Πολονάρα, αυτό δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά μια στάση γεμάτη αγάπη πριν συνεχίσει τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.