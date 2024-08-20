Οι Λιονέλ Μέσι και Αντρές Ινιέστα συνυπήρξαν στην Μπαρτσελόνα στα καλύτερα χρόνια της ιστορίας του συλλόγου, γράφοντας αμέτρητες χρυσές σελίδες με δεκάδες τίτλους.

Ο άλλοτε σπουδαίος χαφ παραχώρησε συνέντευξη και όταν ρωτήθηκε για τον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, έσταξε... μέλι. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο ότι ήταν ένα θαύμα τα όσα έκανε στο ποδόσφαιρο ο Αργεντινός και δεν συγκρίθηκε με κανέναν από την αρχή της καριέρας του.

«Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι η σύγκριση του Μέσι με τους άλλους παίκτες τελείωσε το 2022 όταν κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ λέω ότι ο Μέσι δεν συγκρίθηκε από την αρχή της καριέρας του μέχρι τώρα. Αυτό που έκανε στο ποδόσφαιρο είναι θαύμα, ακόμα κι αν δεν κέρδιζε κανέναν τίτλο με τη χώρα του», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ο Μέσι είναι ένας παίκτης και όχι 11 παίκτες. Πώς μπορούμε να τον κατηγορήσουμε αν ήταν σε μια αδύναμη ομάδα; Ήταν απλώς ένα κενό για κάποιους να βρουν τον λόγο που τους πείθει ότι είναι ελλιπής. Τώρα έχει τα πάντα. Όλοι πρέπει να παραδεχτούν ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ινιέστα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την «αλμπισελέστε».

