Επίσημο: Στη Βόλφσμπουργκ ο Κουλιεράκης

Ολοκληρώθηκε η σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ!
Η γερμανική ομάδα και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τη μετακίνηση του Έλληνα στόπερ στη Bundesliga, με τον 21χρονο να υπογράφει συμβόλαιο πέντε ετών.
Οι Θεσσαλονικείς θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και μπόνους τριών εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης.
#News Συμφωνία με Βόλφσμπουργκ για Κουλιεράκη #PAOK #transfers— PAOK FC (@PAOK_FC) August 20, 2024
Διαβάστε αναλυτικά εδώ: https://t.co/nPyhhV2van pic.twitter.com/5l4z9IO4V7
