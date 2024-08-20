Λογαριασμός
Επίσημο: Στη Βόλφσμπουργκ ο Κουλιεράκης

Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ και η γερμανική ομάδα

ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης

Ολοκληρώθηκε η σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ!

Η γερμανική ομάδα και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τη μετακίνηση του Έλληνα στόπερ στη Bundesliga, με τον 21χρονο να υπογράφει συμβόλαιο πέντε ετών.

Οι Θεσσαλονικείς θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και μπόνους τριών εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης.

Πηγή: sport-fm.gr

ΠΑΟΚ
