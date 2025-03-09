Ο Λούκα Ντράγκος Ποπ πρώτευσε στον 13ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που διεξήχθη νωρίς το πρωί της Κυριακής. Ο Ρουμάνος δρομέας, κάλυψε την απόσταση σε μία ώρα τέσσερα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, αφήνοντας δεύτερο τον Ντάριο Ιβανόφσκι από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος τερμάτισε σε 1:05.19. Ο Νίκος Σταμούλης τερμάτισε στην τρίτη θέση και αναδείχθηκε πανελληνιονίκης, με επίδοση 1:05.34, ενώ τον ακολούθησαν ο Παναγιώτης Καραΐσκος με 1:06.14 και ο Γιώργος Σταμούλης με 1:06.21.

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου έκοψε πρώτη το νήμα, καλύπτοντας την απόσταση σε μία ώρα, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν, η Μαρινέλα Νίνεβα από την Βουλγαρία (1:14.45) και η Ειρήνη Τσουράκη με επίδοση 1:17.27.

