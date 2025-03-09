Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στις τάξεις της Μπαρτσελόνα η είδηση του θανάτου του γιατρού της ομάδας, Κάρλες Μινιαρό. Οι παίκτες των «μπλαουγκράνα» έφτασαν στο γήπεδο για τον αγώνα με την Οσασούνα, όταν πληροφορήθηκαν τα δυσάρεστα και συντετριμμένοι ζήτησαν οι ίδιοι την αναβολή της αναμέτρησης μεταφέροντας το αίτημα μέσω των αρχηγών.

Ο εκλιπών ήταν μόλις 53 ετών, πατέρας δύο παιδιών και ήταν παρών στην καθημερινότητα της ομάδας. Πέθανε στον ύπνο του, το μεσημέρι πριν τον αγώνα, στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή πριν το ματς του Σαββάτου για την La Liga. Αναμένεται η νεκροψία, αλλά οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Ο ίδιος περνούσε σχεδόν όλη τη μέρα στο καταλανικό κλαμπ και δίπλα στους παίκτες, αποτελώντας μέλος του συλλόγου από το 2017, ενώ το καλοκαίρι προήχθη στην πρώτη ομάδα από το τμήμα futsal της «Μπάρτσα». Γι’ αυτό και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να πιστέψουν πώς χάθηκε έτσι ξαφνικά ένας δικός τους άνθρωπος.

«Απίστευτο! Αναπαύσου εν ειρήνη, γιατρέ», έγραψε στα social media ο Ρόναλντ Αραούχο, που πέρασε αρκετούς μήνες στενής συνεργασίας με τον εκλιπόντα λόγω του τραυματισμού του. «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω», ήταν το μήνυμα του Πέδρι, ενώ ο Γκάβι έγραψε: «RIP γιατρούλη μας, για πάντα στις καρδιές μας. Θα μας λείψεις πολύ».

Ο Ντάνι Όλμο είχε σχέση, μέσω του πατέρα του που ήταν φίλος του γιατρού, εδώ και χρόνια. «Δύσκολο να πιστέψω και να αποδεχτώ αυτό που έγινε. Κάρλες, σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου, όχι μόνο φέτος αλλά σε όλη την καριέρα μου», έγραψε στο Twitter, με τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν να αναφέρει: «Δεν έχω λόγια. Θα σε έχουμε για πάντα στις καρδιές μας», με τον Έρικ Γκαρσία να σημειώνει «… σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.