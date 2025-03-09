Τένις: Kάζο και για Τζόκοβιτς - Εκτός Indian Wells με ήττα από το Νο85

Θύμα έκπληξης έπεσε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Indian Wells, καθώς έχασε με 6-2, 2-6, 6-1 από τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, που βρίσκεται μόλις στο νούμερο 85 της παγκόσμιας κατάταξης, μένοντας εκτός φάσης της φάσης των «32».

Ο Σέρβος θρύλος, που είναι πλέον στην έβδομη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έγινε ο τέταρτος παίκτης του Top 10 που ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο φετινό Indian Wells μετά τους Σάσα Ζβέρεφ (Νο.2), Κάσπερ Ρουντ (Νο.5) και Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.8).

Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα του 37χρονου «Νόλε», που αγωνιζόταν ενώπιον του προπονητή του και άλλοτε μεγάλου τενίστα, Άντι Μάρεϊ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Ντουμπάι, θα αναμετρηθεί με τον Ματέο Μπερετίνι (Νο.29), σε μια αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 ώρα Ελλάδας (COSMOTE Sport 6). Ο παίκτης που θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», θα βρει εκεί τον νικητή του ματς Ρούνε-Ουμπέρ.

