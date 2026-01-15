Η τιμωρία στον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet και το ποινολόγιο της Stoiximan Super League

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης, δέχθηκε βαριά ποινή από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής της Stoiximan Super League έπειτα απ' όσα συνέβησαν σε ματς με την Κηφισιά και την αντίδρασή του προς τον ρέφερι, Σιδηρόπουλο.



Για έναν μήνα δεν θα του επιτρέπεται να βρεθεί εντός αγωνιστικού χώρου και στ' αποδυτήρια του γηπέδου...



Αναλυτικά οι αποφάσεις :



«Αρ. Απόφ. 9/15-1-2026

ΠΡΟΣ



1) ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

2) Α. ΝΤΑΒΕΛΗΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι ο 2ος εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Α. ΝΤΑΒΕΛΗ για τη πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 10-1-2026 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)



Αρ. Απόφ. 11/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 11-1-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)



Αρ. Απόφ. 10/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 10-1-2026 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)



Αρ. Απόφ. 12/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦΗ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 11-1-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

