Μπόκος: Είναι η πρώτη φορά που παίζω βασικός και το απόλαυσα

Κυριαρχικός Παναθηναϊκός, πέταξε για την τετράδα! Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ σάρωσε με σκορ 3-0 τον Άρη στο ΟΑΚΑ και έφυγε για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για μία θέση στον τελικό.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του παιχνιδιού με προεξάρχοντες τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, που «ξεχαρβάλωσαν» την άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν κάποιες σκόρπιες σημαντικές στιγμές, όμως αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα στην άμυνα.

