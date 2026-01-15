Η βραδιά στο «Κάρλος Μπελμόντε» εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό με 3-2 από την Αλμπαθέτε, δεχόμενη το καθοριστικό γκολ στο 94ο λεπτό.

Ο Μπετανκόρ υπέγραψε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, στέλνοντας εκτός διοργάνωσης τον «λευκό» κολοσσό.

Πέρα από το αγωνιστικό πλήγμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα ακολούθησαν μετά τη λήξη. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, στα αποδυτήρια της Ρεάλ επικράτησε απόλυτη σιωπή. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει ή να προσπαθήσει να ανεβάσει το ηθικό της ομάδας, σε μια στιγμή που απαιτούσε αντίδραση και ηγεσία.

🗣️ José Luis Sánchez: "El vestuario del Real Madrid parecía un auténtico funeral, ningún jugador del Real Madrid ha hablado, ha sido Álvaro Arbeloa el que ha animado a todos los jugadores, y les ha dicho que ÉL es el MÁXIMO culpable."



HONOR @aarbeloa17 👏🏻 pic.twitter.com/FQjRXX6Npx — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 14, 2026

Τη δύσκολη κατάσταση κλήθηκε να διαχειριστεί ο Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος έκανε το ανεπιθύμητο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ρεάλ. Ο Ισπανός τεχνικός μπήκε στα αποδυτήρια για να στηρίξει τους παίκτες, τονίζοντας πως η ομάδα οφείλει να ανασυνταχθεί και αναλαμβάνοντας ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τον αποκλεισμό.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Αρμπελόα εμφανίστηκε ξεκάθαρος: υπογράμμισε ότι εκείνος παίρνει τις αποφάσεις και ότι θεωρούσε –και εξακολουθεί να θεωρεί– σωστή την επιλογή της ενδεκάδας, χωρίς να μετανιώνει για τις επιλογές του. Μάλιστα, τόνισε πως αν είχε την ευκαιρία, θα παρέτασσε ξανά την ίδια ομάδα.

