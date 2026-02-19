Qatar Open: Κούραση και Ρούμπλεφ πέταξαν τον Τσιτσιπά εκτός ημιτελικών

Άδοξα ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Qatar Open, με τον 27χρονο τενίστα να γνωρίζει το απόγευμα της Πέμπτης (19/02) τον αποκλεισμό στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγο η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, μιας και σε διάστημα 2,5 ημερών έπαιξε συνολικά πέντε ματς στο 500άρι τουρνουά της Ντόχα σε μονό και διπλό, λίγο το υψηλό εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ, οδήγησαν τον Στέφανο στην ήττα με 2-0 σετ (6-3, 7-6) από τον Ρώσο μετά από 1 ώρα και 36 λεπτά αγώνα.

Το Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης δεν μπήκε καλά στο ματς, με αποτέλεσμα να χάσει από νωρίς το δεύτερο σερβίς του και να κυνηγά στο σκορ όντας πίσω με 3-1. Στο έκτο γκέιμ, ο Έλληνας τενίστας άγγιξε το break και την ισοφάριση, όμως ο Ρούμπλεφ έσβησε 4 μπρέικ πόιντ του Στέφανου για το 4-2, φτάνοντας λίγο αργότερα στην κατάκτηση του σετ με 6-3 μετά από νέο... σπάσιμο στο σέρβις γκέιμ του Τσιτσιπά.

Στη συνέχεια, ο 27χρονος Έλληνας ανέβασε στροφές και ισορρόπησε το παιχνίδι. Παρά το γεγονός πως αμφότεροι οι τενίστες έψαξαν πολλάκις το μπρέικ, εντούτοις, κανείς δεν μπόρεσε να το κάνει πραγματικότητα, με το σετ να οδηγείται στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Ρούμπλεφ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία και με 7-2 στους πόντους πήρε τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.



