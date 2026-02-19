Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League, ενώ η ρεβάνς στο Βίγκο θα λάβει χώρα σε μία εβδομάδα. Η Θέλτα αποτελεί ένα εξαιρετικό σύνολο, το οποίο έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά και ζητήματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης δεν έχει νίκη, μετρώντας 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, με αποτέλεσμα να έχει πέει στην 7η θέση και στο -1 από την εξάδα.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ - Οζντόεφ, Καμαρά, Ζαφείρης - Ζίφκοβιτς, Τάισον - Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστιρλής, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσες, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.
Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου - Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα - Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα - Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.
Στον πάγκο οι Βιγιάρ, Γιούτγκλα, Φερνάντεθ, Βεσίνο, Ρουέδα, Ντουράν, Ρίστιτς, Άλβαρες, Ντομίνγκεθ, Λάγο, Φερ Λόπεθ, Ελ-Αμπντελαουί.
Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)
Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)
VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)
Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης.
