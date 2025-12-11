Η πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ του 2029 θα γίνει στο «ναό του ποδοσφαίρου»

Η Ελίσα Αγκιλάρ, πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας μπάσκετ, έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από τη μορφή που θα πάρει το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να φιλοξενήσει την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ 2029 στη Μαδρίτη. Αυτό θα είναι και το μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει εκεί.

Το ανακαινισμένο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ρεάλ θα υποδεχτεί τον πρώτο αγώνα της φάσης των ομίλων φιλοξενώντας στις κερκίδες 80.000 θεατές (!) και παρότι η ορατότητα θα είναι... δύσκολη, το οπτικό αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η Ισπανία θα φιλοξενήσει τον όμιλό της στην πρώτη φάση των ομίλων, αλλά και τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, από τους «16» και μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει επίσης έναν όμιλο, στο Telekom Center Athens. Η ΕΟΚ διεκδικούσε να φιλοξενήσει και την τελική φάση, ωστόσο έχασε οριακά στην ψηφοφορία που έγινε τον Μάιο, με την προοπτική του «Μπερναμπέου» να παίζει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, σημαντικό ρόλο στην επιλογή της Ισπανίας.

