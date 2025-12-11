Ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στη δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι στο Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, όπως και στην απόκτηση του Μόντε Μόρις.



«Θέλουν το παιχνίδι, ειδικά στην έδρα τους, έρχονται από μία νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι ένα δύσκολο ματς, κλασικό Ευρωλίγκας, για να κερδίσεις πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση που δέχθηκε το διάστημα χωρίς επίσημο αγώνα και το αν ο αγώνας με την ΑΕΚ αποτέλεσε ικανοποιητική προετοιμασία: «Πάντα υπάρχουν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όταν έχουμε πολλά παιχνίδια, λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση, όταν έχουμε λίγα παιχνίδια δεν έχουμε τον ρυθμό των αγώνων. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε καλά, φρέσκοι, έχουμε δουλέψει πολύ. Μας λείπει ο Τάισον, θα προτιμούσαμε να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά Όοι ταξιδεύουμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε δύσκολη νίκη».



Όσο για το πού πρέπει να ποντάρει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω φιλοσοφία, να κοιτάμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να κάνουμε καλά, πώς θα επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και πώς θα κινήσουμε την μπάλα, πώς θα κινηθούμε με την μπάλα».



Για τον Μόντε Μόρις σχολίασε: «Κάθε προσθήκη θα μας βοηθήσει. Τον διάλεξε ο προπονητής μας, μαζί με τον σύλλογο, δεν έχω τόσο καθαρή εικόνα, θυμόμαστε τι είδαμε 5-6 χρόνια στο Ντένβερ, θα τον βοηθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι και αυτός θα μας βοηθήσει».



Για την απουσία του τραυμαυτία Γουόρντ: «Εννοείται, αλλά γι’ αυτό έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον αρχηγό της ομάδας σ’ αυτή τη θέση. Όποτε χρειάστηκε, όποτε παίζει πολύ είναι πάντα εκεί για εμάς, πάντα εδώ για την ομάδα. Σίγουρα νοιώθουμε μεγάλη σιγουριά μ’ αυτόν στο παρκέ, αλλά όπως είπα. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα και καλύπτουμε όποιον λείπει».

