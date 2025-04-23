Λογαριασμός
Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία με… μια ισοπαλία!

Το αήττητο εκτός έδρας ρεκόρ της «μεγάλης» Μίλαν που κρατούσε από το 1993 «έσπασε» χθες η Παρί Σεν Ζερμέν - Έφτασε τα 39 ματς χωρίς ήττα!

Παρί

Τι και αν ισοφαρίστηκε στο 83’ από τη Ναντ; Το 1-1 στο «Μποζουάρ», σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 29η αγωνιστική της Ligue 1, συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό ρεκόρ για την Παρί Σεν Ζερμέν

Και αυτό γιατί, με την εν λόγω ισοπαλία, οι «πρωτευουσιάνοι» παρέμειναν αήττητοι για 39η φορά σε εκτός έδρας αγώνα τους τη φετινή σεζόν, έχοντας απολογισμό 30 νίκες και εννιά ισοπαλίες!

Μάλιστα, η συγκεκριμένη συγκομιδή αποτελεί πλέον και επίδοση ρεκόρ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης. Με το προηγούμενο να είναι τα 38 ματς χωρίς ήττα που «έτρεχε» η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι, στο διάστημα 1991-1993.

