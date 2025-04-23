Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Για το πρώτο και καθοριστικό βήμα απέναντι στη «Βασίλισσα» οι Πειραιώτες

Στη μάχη της postseason ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι», ήταν εκείνοι που έκοψαν πρώτοι το νήμα της regular season, τερματίζοντας στην κορυφή της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης με ρεκόρ 24-10, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να περιμένει μέχρι και την τελευταία ημέρα των play-in για να μάθουν αντίπαλο. Απέναντι τους, θα τεθούν οι Ισπανοί, οι οποίοι αν και τερμάτισαν στην 7η θέση (20-14), χρειάστηκαν να παίξουν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου ένα ματς «ζωής ή θανάτου» μετά την ήττα από την Παρί, για να εξασφαλίσουν το 8ο και τελευταίο εισιτήριο των playoffs.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός, παρ' ότι τερμάτισε πρώτος, έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο έργο στον δρόμο προς το Final 4 του Άμπου Ντάμπι, απέναντι σε μια ομάδα που φέτος μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις της, αλλά η εμπειρία, η βαριά φανέλα, αλλά και οι 11 τίτλοι της στον θεσμό, συνθέτουν ένα ματσάρισμα... τιτανομαχίας.

Με «όπλο» το κατάμεστο φαληρικό γήπεδο, αλλά και τις δύο κυριαρχικές εμφανίσεις στη φετινή regular season (79-69 στο ΣΕΦ και 96-86 στη Μαδρίτη), ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει απόψε να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκρισή του σε τέταρτο διαδοχικό Final 4, με στόχο να... αποτινάξει την κατάρα του 1ου και να κατακτήσει τον 4ο τίτλο της ιστορίας του. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες, με του «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Το Game 2, θα διεξαχθεί και πάλι στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Παρασκευή (25/04, 21:30).

Στα αγωνιστικά, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μετρούν επιστροφές, αφού, τόσο ο Λούκας Βιλντόσα, όσο και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ επέστρεψαν στις προπονήσεις και τίθενται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από την άλλη, ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του σέντερ, Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Όσον αφορά τα φετινά μεταξύ τους παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έκανε το «2 στα 2» επί της Ρεάλ Μαδρίτης στη regular season της Ευρωλίγκας, πανηγυρίζοντας την άνετη εντός έδρας νίκη με σκορ 79-69 στο ΣΕΦ, σε ένα ματς όπου ο Σάσα Βεζένκοφ μέτρησε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ, στην Ισπανία, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με το διπλό στις αποσκευές τους (86-96), χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ (28π.).

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Καρμέλο Πατέρνικο (Ιταλία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Η προϊστορία:

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν δημιουργήσει το δικό τους rivalry στην Ευρωλίγκα, από τη σεζόν 1978/79 που πρωτοσυναντήθηκαν, μέχρι και τώρα. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 54 φορές, με τους «μερένχες» να έχουν 29 νίκες και τους «ερυθρόλευκους» 25. Στην προϊστορία τους υπάρχουν τέσσερις τελικοί, με την «βασίλισσα» να τρεις νίκες (1995, 2015, 2023) αλλά τις δύο επί ισπανικού εδάφους και τους Πειραιώτες μία (2013), ενώ, σε επίπεδο playoffs έχουν τεθεί αντιμέτωποι τρεις φορές, το 1996, το 2009 και το 2014, με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει μόνο τη σειρά του 2009.

Αναλυτικά τα μεταξύ τους παιχνίδια:

1978/79 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 113-72 (Ημιτελική Φάση Ομίλων)

1978/79 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 97-101 (Ημιτελική Φάση Ομίλων)

1992/93 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 92-74 (Φάση Ομίλων)

1992/93 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 63-62 (Φάση Ομίλων)

1993/94 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 57-58 (Φάση Ομίλων)

1993/94 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 75-73 (Φάση Ομίλων)

1994/95 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61 (Tελικός)

1995/96 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 68-49 (Playoffs)

1995/96 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 80-77 (Playoffs)

1995/96 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 80-65 (Playoffs)

1997/98 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 77-78 (Φάση Ομίλων)

1997/98 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 82-75 (Φάση Ομίλων)

2000/01 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 75-73 (Φάση Ομίλων)

2000/01 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 91-84 (Φάση Ομίλων)

2002/03 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-66 (Φάση Ομίλων)

2002/03 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 71-68 (Φάση Ομίλων)

2004/05 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 76-62 (Φάση Ομίλων)

2004/05 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 75-83 (Φάση Ομίλων)

2007/08 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 80-70 (Top 16)

2007/08 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 72-63 (Top 16)

2008/09 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 88-79 (Playoffs)

2008/09 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 79-73 (Playoffs)

2008/09 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 71-63 (Playoffs)

2008/09 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 75-78 (Playoffs)

2010/11 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 82-66 (Κανονική Περίοδος)

2010/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 82-68 (Κανονική Περίοδος)

2012/13 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 (Tελικός)

2013/14 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 88-71 (Playoffs)

2013/14 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 82-77 (Playoffs)

2013/14 Ολυμπιακός-Ρεάλ 78-76 (Playoffs)

2013/14 Ολυμπιακός-Ρεάλ 71-62 (Playoffs)

2013/14 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 83-69 (Playoffs)

2014/15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (Τελικός)

2015/16 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 84-72 (Top 16)

2015/16 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 99-84 (Top 16)

2016/17 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 83-65 (Κανονική Περίοδος)

2016/17 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 73-79 (Κανονική Περίοδος)

2017/18 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 92-83 (Κανονική Περίοδος)

2017/18 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-80 (Κανονική Περίοδος)

2018/19 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 88-83 (Κανονική Περίοδος)

2018/19 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 94-78 (Κανονική Περίοδος)

2019/20 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 93-77 (Κανονική Περίοδος)

2020/21 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 82-86 (Κανονική Περίοδος)

2020/21 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 72-63 (Κανονική Περίοδος)

2021/22 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68 (Κανονική Περίοδος)

2021/22 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 75-67 (Κανονική Περίοδος)

2022/23 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 87-89 (Κανονική Περίοδος)

2022/23 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68 (Κανονική Περίοδος)

2022/23 Oλυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 (Τελικός)

2023/24 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 71-77 (Κανονική Περίοδος)

2023/24 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 90-85 (Κανονική Περίοδος)

2023/24 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 87-76 (Ημιτελικός)

2024/25 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 79-69 (Κανονική Περίοδος)

2024/25 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 86-96 (Κανονική Περίοδος)

Το ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης:

06. Αλμπέρτο Αμπάλδε (Ισπανία)-F-2,06μ.-29χρ.

07. Φακούντο Καμπάτσο (Αργεντινή)-G-1,78μ.-33χρ.

08. Ξαβιέ Ρατάν-Μέις (Καναδάς)-G-1,93μ.-30χρ.

09. Ούγκο Γκονθάλεθ (Ισπανία)-F-1,98μ.-18χρ.

11. Μάριο Χεζόνια (Κροατία)-F-2,06μ.-29χρ.

13. Τζάναν Μούσα (Βοσνία)-G/F-2,05μ.-26χρ.

14. Γκάμπριελ Ντεκ (Αργεντινή)-F-1,98μ.-29χρ.

16. Ουσμάν Γκαρούμπα (Ισπανία)-F/C-2,03μ.-22χρ.

18. Σερτζ Ιμπάκα (Ισπανία)-C-2,11μ.-35χρ.

20. Μπρούνο Φερνάντο (Ανγκόλα)-C-2,06μ.-26χρ.

22. Έντι Ταβάρες (Πράσινο Ακρωτήρι)-C-2,20μ.-32χρ.

23. Σέρχιο Γιουλ (Ισπανία)-G-1,90μ.-38χρ.

24. Αντρές Φελίς (Δομ. Δημοκρατία)-G-1,88μ.-28χρ.

30. Έλι Εντιαγέ (Ισπανία)-F/C-2,04μ.-20χρ.

Προπονητής: Τσους Ματέο (Ισπανία)

