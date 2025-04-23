Η «έκρηξη» του Λεσόρ στο… ηφαίστειο του ΟΑΚΑ για τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Εφές. Ο Γάλλος άσος παραμένει… θηρίο στο κλουβί, καθώς δεν μπορεί ακόμα να βοηθήσει το «τριφύλλι» έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του, αλλά στήριξε την ομάδα του, καθώς έζησε από μέσα την αναμέτρηση.

Παρέα με τον γιο του, με τον οποίο πανηγύρισαν τα κρίσιμα καλάθια, αλλά και την επικράτηση των πρωταθλητών Ευρώπης.

Teach them young is the expression 🤝



Like father, like son @ThiasLsf ☘️ pic.twitter.com/dPBveOYvQu — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.