Ο Λεσόρ πανηγύρισε έξαλλα με τον γιο του τη νίκη του Παναθηναϊκού - Δείτε τις αντιδράσεις τους

Παρέα με τον γιο του πανηγύρισε τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Εφές ο Ματίας Λεσόρ 

Η «έκρηξη» του Λεσόρ στο… ηφαίστειο του ΟΑΚΑ για τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Εφές. Ο Γάλλος άσος παραμένει… θηρίο στο κλουβί, καθώς δεν μπορεί ακόμα να βοηθήσει το «τριφύλλι» έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του, αλλά στήριξε την ομάδα του, καθώς έζησε από μέσα την αναμέτρηση.

Παρέα με τον γιο του, με τον οποίο πανηγύρισαν τα κρίσιμα καλάθια, αλλά και την επικράτηση των πρωταθλητών Ευρώπης.

