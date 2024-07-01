Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ομιλία Σπανούλη στους παίκτες της Εθνικής: «Δεν υπάρχει καμία πίεση, είμαστε εδώ για να πάρουμε αυτό που θέλουμε»

Ομιλία στους παίκτες της Εθνικής δύο μέρες πριν την έναρξη (03/07) του Προολυμπιακού τουρνουά έκανε ο Βασίλης Σπανούλης

Σπανούλης

Δύο μέρες έμειναν για την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας στο Προολυμπιακού τουρνουά του ΣΕΦ.

Ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησε σε ομιλία στους παίκτες της «γαλανόλευκης» στην προπόνηση, κάνοντας σαφές πως ο μοναδικός στόχος είναι να πάρουν στο τέλος αυτό που θέλουν και να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Δεν υπάρχει καμία πίεση. Πίεση έχει αυτός που δεν έχει προπονηθεί καλά, που δεν έχουν καλή χημεία, που είναι ανασφαλείς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Το δείξαμε και στα φιλικά, το δείχνουμε και στις προπονήσεις. Είμαστε εδώ, να παίξουμε το μπάσκετ, να κερδίσουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο προπονητής της Εθνικής.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Σπανούλης εθνική Ελλάδος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark