Δύο μέρες έμειναν για την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας στο Προολυμπιακού τουρνουά του ΣΕΦ.

Ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησε σε ομιλία στους παίκτες της «γαλανόλευκης» στην προπόνηση, κάνοντας σαφές πως ο μοναδικός στόχος είναι να πάρουν στο τέλος αυτό που θέλουν και να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Δεν υπάρχει καμία πίεση. Πίεση έχει αυτός που δεν έχει προπονηθεί καλά, που δεν έχουν καλή χημεία, που είναι ανασφαλείς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Το δείξαμε και στα φιλικά, το δείχνουμε και στις προπονήσεις. Είμαστε εδώ, να παίξουμε το μπάσκετ, να κερδίσουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο προπονητής της Εθνικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης με τον δικό του μοναδικό τρόπο δίνει το στίγμα δύο μέρες πριν το τζάμπολ! 🏀🇬🇷#HellasBasketball #PantaDipla #OloiMazi #FIBAOQT pic.twitter.com/IX7oS1ZFzA — Hellenic Basketball (@HellenicBF) July 1, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.