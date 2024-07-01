Λογαριασμός
Ξεκίνημα με το... δεξί στο Wimbledon για την κυρίαρχη Σάκκαρη

Έχοντας το πάνω χέρι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη (6-3, 6-1) επί της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Wimbledon

Είχε εύκολο έργο και έκανε ιδανικό ξεκίνημα στις υποχρεώσεις της στο Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστρια έβαλε τέλος στο σερί με τις ήττες σε πρώτους γύρους, επικρατώντας εύκολα με 2-0 (6-3, 6-1) της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ και πήρε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του τουρνουά.

Μονάχα στο πρώτο σετ υπήρχε αντίσταση με την Κέσλερ να κάνει πρώτη break και να παίρνει προβάδισμα με 3-2 στα games, όμως, από εκεί και μετά η 28χρονη πάτησε γκάζι, έσπασε το σερβίς της αντίπαλους της, παίρνοντας τα τρία επόμενα games με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο σετ με 6-3.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μαρία Σάκκαρη Wimblendon
