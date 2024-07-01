Ξεκίνημα με το... δεξί στο Wimbledon για την κυρίαρχη Σάκκαρη

Είχε εύκολο έργο και έκανε ιδανικό ξεκίνημα στις υποχρεώσεις της στο Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστρια έβαλε τέλος στο σερί με τις ήττες σε πρώτους γύρους, επικρατώντας εύκολα με 2-0 (6-3, 6-1) της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ και πήρε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του τουρνουά.

Μονάχα στο πρώτο σετ υπήρχε αντίσταση με την Κέσλερ να κάνει πρώτη break και να παίρνει προβάδισμα με 3-2 στα games, όμως, από εκεί και μετά η 28χρονη πάτησε γκάζι, έσπασε το σερβίς της αντίπαλους της, παίρνοντας τα τρία επόμενα games με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο σετ με 6-3.

Sakkari starting strong 💪



The No.9 seed defeats McCartney Kessler 6-3, 6-1 to advance to the second round#Wimbledon | @mariasakkari pic.twitter.com/ehe0g8PrbP — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024

