Με άρωμα… bwin το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Συνεπείς με το βάθρο σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού οι αθλητές του Τeam Future της bwin, αφού με εξαιρετικές εμφανίσεις κατέκτησαν τρία μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ανοιχτού στίβου, που διεξήχθη στον Βόλο.

H Ελίνα Τζένγκο πήρε το Χρυσό Μετάλλιο κι έδειξε πως είναι πανέτοιμη για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αθλήτρια της bwin έστειλε το ακόντιο στα 61.71 μ. και συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη για μια επίδοση που θα την κρατήσει στην elite. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έκανε νέο φετινό ρεκόρ και πήρε μία νίκη αυτοπεποίθησης που θα της δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν. Άλλωστε, σε λίγες εβδομάδες θα παρουσιαστεί στο "Stade de France" δίπλα στις κορυφαίες ακοντίστριες του κόσμου. «Έκανα το season best», σχολίασε η Ελίνα Τζένγκο, που ανυπομονεί να βρεθεί στο Παρίσι. Η 21χρονη πρωταθλήτρια μέσω ranking έκλεισε εισιτήριο για την «Πόλη του Φωτός» κι επιβεβαίωσε πως είναι από τα ωραιότερα success story του ελληνικού στίβου.

Ο Οδυσσέας Μουζενίδης επιβεβαίωσε πως στο αγώνισμα των δυνατών είναι ο πιο… δυνατός, αλλά και ο καλύτερος Έλληνας σφαιροβόλος των τελευταίων ετών. Το μέλος του Τeam Future της bwin έκανε δύο βολές πάνω από τα 19 μέτρα (19.19 και 19.17) και βρέθηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με το Χρυσό Μετάλλιο στο στήθος. Το έτερο μέλος του Τeam Future, ο Αναστάσιος Λατιφλλάρι πήρε την 4η θέση με καλύτερη βολή στα 18.08 μ.

Ακόμα ένα μετάλλιο πρόσθεσε στη συλλογή της και η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Η αθλήτρια της bwin πήρε το Ασημένιο στη σφαιροβολία, παρά το γεγονός πως μπήκε δυνατά στον αγώνα με εξαιρετική βολή στα 15.10 μ. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και βρέθηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Σοφία Κεσσίδη στη δισκοβολία γυναικών με βολή στα 45,29 μ. πήρε την 4η θέση συμπληρώνοντας έτσι την εξαιρετική πεντάδα της ομάδας του Γιώργου Μποτσκαριώβ. Άλλωστε, ο Έλληνας προπονητής είναι διαρκώς στο πλευρό τους, είναι ο άνθρωπος, του οποίου το βλέμμα ψάχνουν όλοι, στην προπόνηση, στους αγώνες τους έπειτα από κάθε προσπάθεια. Ο Μποτσκαριώβ έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα με αθλητές που ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη.

Η bwin έκανε το όνειρο των Πρωταθλητών του Team Future πραγματικότητα και το υπερσύγχρονο προπονητήριο της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής έχει τη σφραγίδα της! Ένα έργο πνοής, αφού το νέο «σπίτι» των αθλητών κάνει τη ζωή τους ευκολότερη και τους δίνει την ευκαιρία να ονειρευτούν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Οι πέντε πρωταθλητές του χορηγικού προγράμματος Τeam Future της bwin, Οδυσσέας Μουζενίδης, Ελίνα Τζένγκο, Αναστασία Ντραγκομίροβα, Σοφία Κεσσίδη, Τάσος Λατιφλλάρι, παραμένουν αφοσιωμένοι σε αυτό που αγαπούν και η bwin παραμένει στο πλευρό τους, σύμμαχος για ένα καλύτερο μέλλον.

Άλλωστε, το κορυφαίο στοιχηματικό brand έχει επιλέξει να βρίσκεται δίπλα σε νέα παιδιά με όνειρα και στόχους, δίνοντας καθημερινά τη δική τους μάχη. Με την υποστήριξη της bwin, οι αθλητές αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες.

Το όνειρο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έγινε αληθινό για τέσσερα μέλη του Team Future της bwin την Άννα Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα, τον Απόστολο Παπαστάμο, στα 400μ. τη Δώρα Γκουντούρα στη Σπάθη και την Ελίνα Τζένγκο στο ακόντιο.

