Η μέρα και η ώρα άφιξης του Αντίνο στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, τη μέρα που οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με την ΑΕΚ για τη Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός εξτρέμ λίγο μετά τις 15:00 της Κυριακής θα έχει πατήσει πλέον το πόδι του στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, 16/1, να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του με τα 8 εκατομμύρια που πρόσφερε στη Γοδόι Κρους για τον Σαντίνο Αντίνο, έπειτα από περισσότερες από 20 μέρες συζητήσεων, επιμονής και υπομονής.

