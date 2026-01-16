Λογαριασμός
Η μέρα και η ώρα άφιξης του Αντίνο στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Το «τριφύλλι» κατάφερε να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του με τα 8 εκατομμύρια ευρώ που προσέφερε στη Γοδόι Κρους

Αντίνο Σαντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, τη μέρα που οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με την ΑΕΚ για τη Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός εξτρέμ λίγο μετά τις 15:00 της Κυριακής θα έχει πατήσει πλέον το πόδι του στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, 16/1, να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του με τα 8 εκατομμύρια που πρόσφερε στη Γοδόι Κρους για τον Σαντίνο Αντίνο, έπειτα από περισσότερες από 20 μέρες συζητήσεων, επιμονής και υπομονής.

