ΑΕΚ: Οργή των οπαδών για τη χρεοκοπία στο Χάντμπολ - Κατάληψη στα γραφεία του Ερασιτέχνη

Κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ έκαναν οι οπαδοί της Ένωσης, ζητώντας συνάντηση με τους διοικούντες

ΑΕΚ

Σε κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ προχώρησαν οι οπαδοί της Ένωσης, που ζητούν συνάντηση με τους διοικούντες για να λάβουν εξηγήσεις για τα όσα γίνονται στο τμήμα του χάντμπολ.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου δεν βρισκόταν στα γραφεία τη στιγμή της κινητοποίησης, με τον κόσμο του «δικεφάλου» να θέλει μάθει από τους ανθρώπους του συλλόγου τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Χάντμπολ
