Σε κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ προχώρησαν οι οπαδοί της Ένωσης, που ζητούν συνάντηση με τους διοικούντες για να λάβουν εξηγήσεις για τα όσα γίνονται στο τμήμα του χάντμπολ.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου δεν βρισκόταν στα γραφεία τη στιγμή της κινητοποίησης, με τον κόσμο του «δικεφάλου» να θέλει μάθει από τους ανθρώπους του συλλόγου τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.

