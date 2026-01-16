Φορτούνης και Μασούρας πετούσαν φωτιές στην τεσσάρα της Αλ Καλίτζ!

Καταιγιστική ήταν η Αλ Καλίτζ με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μασούρα και Κώστα Φορτούνη!

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη κατασπάραξε με 4-1 της Αλ Ακντούντ για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και ανέβηκε στην 7η θέση με 24 βαθμούς. Βασικός αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Ο Μασούρας μέσα από την περιοχή με δυνατό σουτ στο 50' σημείωσε το 2-0, ενώ στο 77' ο Φορτούνης από ασίστ του Ρεμπότσο πέτυχε το 3-0, φτάνοντας τα επτά τέρματα τη φετινή σεζόν.

Σχεδόν τρία λεπτά αργότερα ο Μασούρας πέτυχε και δεύτερο τέρμα για το 4-0 της ομάδας του, με τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακό να φτάνει τα οκτώ σε 17 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ έχει και τρεις ασίστ.

