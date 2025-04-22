Η μεγάλη εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει απόψε!

Η μεγάλη εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ είναι τώρα! Ζήστε λεπτό προς λεπτό κάθε ματς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Την αρχή κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός AKTOR που φιλοξενεί την Αναντολού Εφές, με στόχο το πρώτο βήμα στο δρόμο για το Final-4 της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και την υπεράσπιση του τίτλου του. Περιγράφει από το ΟΑΚΑ στις 21:30 ο Γιώργος Πετρίδης.
Ανάλογη αποστολή έχει αύριο (Τετάρτη 23/04) την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, θέλοντας να κάνουν το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ απέναντι στη «βασίλισσα». Στη μετάδοση ο Νίκος Ζέρβας.
Προηγούνται χρονικά οι μάχες των «δικεφάλων» στις διοργανώσεις της FIBA, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στις 19:30 την Ναντέρ. Τις προσπάθειες της Ένωσης για τη νίκη που θα την στείλει στο Final-4 του Basketball Champions League περιγράφει ο Χρήστος Ρομπόλης.
Στις 20:15 μεταφερόμαστε στην Θεσσαλονίκη για την ιστορική μάχη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπιλμπάο, με την ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι να πρέπει
να ανατρέψει διαφορά 7 πόντων για να κατακτήσει το τρόπαιο του Europe Cup. Μεταδίδει ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.
Μετά την λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις των κρίσιμων αγώνων, μέχρι την ώρα που η… μπάλα και ο λόγος περνά στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Παναθηναϊκός ATKOR - Αναντολού Εφές, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης,
ΑΕΚ - Ναντέρ, ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο.
Οι κορυφαίοι παίζουν τα… ρέστα τους στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
