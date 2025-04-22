Αντσελότι: «Αγαπώ τον πάγκο της Ρεάλ, αλλά αν τελειώσει θα φύγω ευγνώμων»

Με τη σεζόν να έχει πάρει άσχημη τροπή μετά τον αποκλεισμό στο Champions League και το -4 από την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, πολλοί βλέπουν το τέλος του Κάρλο Αντσελότι από τον πάγκο της Ρεάλ να πλησιάζει. Ο ίδιος πάντως ξεκαθαρίζει πως θέλει να μείνει για όσο… μπορεί στη θέση του.



«Δεν έχω κανένα απωθημένο απέναντι σε κάποιον. Αγαπώ αυτόν τον πάγκο, ελπίζω να συνεχίσω όσο είναι δυνατό. Κι αν κάποια μέρα η παρουσία μου εδώ τελειώσει, θα είμαι ευγνώμων και θα βγάλω το καπέλο μου στο κλαμπ αποχωρώντας», τόνισε.

«Είμαι χαρούμενος με το κλαμπ. Αντιλαμβάνομαι πως φέτος η σεζόν είχε δυσκολίες και πως υπάρχει πίεση, αλλά αυτό είναι καύσιμο για μένα και δεν με ενοχλεί. Ίσα-ίσα, μου δίνει περισσότερη ενέργεια», πρόσθεσε.



Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για όσους θεωρούν αδιαφιλονίκητο φαβορί στον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου την Μπαρτσελόνα. «Ναι, δείχνουν να είναι καλύτεροι από μας αυτή την περίοδο, αλλά το να βάζεις τη Ρεάλ στο ρόλο του θύματος σε έναν τελικό μού φαίνεται υπερβολικό. Πολλά μπορούν να συμβούν», είπε.



Τέλος, σημείωσε πως Εμπαπέ και Μεντί «… δεν θα είναι έτοιμοι για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Χετάφε, αλλά μπορούν να προλάβουν τον τελικό Κυπέλλου».

