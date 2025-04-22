Λογαριασμός
Ο σπουδαίος Ντέρικ Ρόουζ υποκλίθηκε στον Κέντρικ Ναν για το βραβείο MVP

Ο Ντέρικ Ρόουζ έβγαλε το καπέλο στον Κέντρικ Ναν για την ανάδειξή του σε MVP της Ευρωλίγκας - Ναν και Ρόουζ κατάγονται από το Σικάγο

Ντέρικ Ρόουζ: Υποκλίθηκε στον Κέντρικ Ναν για το βραβείο MVP

Υπόκλιση στον Κέντρικ Ναν από τον Ντέρικ Ρόουζ. Ο θρύλος του ΝΒΑ αποθέωσε τον άσο του Παναθηναϊκού για το βραβείο του MVP στην Ευρωλίγκα.

«Το να προέρχεται από εκεί που προερχόμαστε, είναι ένα θαύμα. Meon για πάντα. Το 25 πάντα θα γινόταν ο κορυφαίος παίκτης», έγραψε χαρακτηριστικά ο άλλοτε μεγάλος άσος των Μπουλς και MVP του 2011.

Ναν και Ρόουζ κατάγονται από το Σικάγο και έχουν πάει και στο ίδιο σχολείο, το Simeon Career Academy.

Πηγή: sport-fm.gr

