Ηρακλής με... φόρα, έκανε πάρτι στη Nέα Ευκαρπία. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού, φιλοξενήθηκε από τον Μακεδονικό για την 5η αγωνιστική του Α' Ομίλου της Super League 2, αλλά μετέτρεψε την αναμέτρηση σε «περίπατο» αφού επικράτησε άνετα 4-1. Ο Μαχαίρας λίγο πριν την ανάπαυλα έκανε το 0-1, ενώ στο 51' ο Κυνηγόπουλος, από λάθος της άμυνας του Μακεδονικού έκανε το 2-0. Στο 55΄ο Μαχαίρας με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τον «γηραιό», ενώ στο 72' ο Αμανατίδης μείωσε για τους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 75' ο Εραμούσπε.

Την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου, έπεφτε σε... μπλόκο στην Τρίπολη. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, μπορεί να προηγήθηκε με τον συνήθη ύποπτο, Γιάννη Λουκίνα, ωστόσο ο Αsteras AKTOR B «τούμπαρε» το ματς επικρατώντας 3-1.

Πρώτη «γκέλα» στο φετινό πρωτάθλημα για την Καλαμάτα! Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν καλύτερη στο γήπεδο της παραλίας απέναντι στο Αιγάλεω και στο 8' είχε δοκάρι με τον Τσέλιο. Μισή ώρα αργότερα, ο Παμλίδης, έκανε το 1-0 το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Ωστόσο το Αιγάλεω, κόντρα στη ροή του ματς, βρήκε γκολ στο 81' μ ετο τέρμα του Κωστέα και έφυγε από την Καλαμάτα με το 1-1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Α ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (11/10)

Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4

(72' Αμανατίδης– 45' , 55' Μαχαίρας, 51' Κυνηγόπουλος, 75' Εραμούσπε)

Asteras B AKTOR-Nίκη Βόλου 2-1

(43' αυτ. Γκαντέλιο, 64' Οκό, 81' Γραμμένος – 21' Λουκίνας σουτ)

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης (16:00)

Κυριακή (12/10)

Kαβάλα-ΠΑΟΚ Β (16:00)

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγ.Καρδίτσας (16:00)

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (11/10)

Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1

(38' Παμλίδης – 81' Κωστέας)

Μαρκό-Ελλάς Σύρου (16:00)

Κυριακή (12/10)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β (14:00)

Πανιώνιος-Ηλιούπολη (14:00)

Παναργειακός-Χανιά (14:00)

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Α ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Βόλου-Καβάλα

Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β

Αναγέννηση Καρδίτσας-Asteras B Aktor

Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα-Καμπανιακός

Β ΟΜΙΛΟΣ

Χανιά-Μαρκό

Ηλιούπολης-Ελλάς Σύρου

Ολυμπιακός Β-Παναργειακός

Αιγάλεω-Πανιώνιος

Athens Kallithea-Καλαμάτα

