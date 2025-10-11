Ηρακλής με... φόρα, έκανε πάρτι στη Nέα Ευκαρπία. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού, φιλοξενήθηκε από τον Μακεδονικό για την 5η αγωνιστική του Α' Ομίλου της Super League 2, αλλά μετέτρεψε την αναμέτρηση σε «περίπατο» αφού επικράτησε άνετα 4-1. Ο Μαχαίρας λίγο πριν την ανάπαυλα έκανε το 0-1, ενώ στο 51' ο Κυνηγόπουλος, από λάθος της άμυνας του Μακεδονικού έκανε το 2-0. Στο 55΄ο Μαχαίρας με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τον «γηραιό», ενώ στο 72' ο Αμανατίδης μείωσε για τους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 75' ο Εραμούσπε.
Την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου, έπεφτε σε... μπλόκο στην Τρίπολη. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, μπορεί να προηγήθηκε με τον συνήθη ύποπτο, Γιάννη Λουκίνα, ωστόσο ο Αsteras AKTOR B «τούμπαρε» το ματς επικρατώντας 3-1.
Πρώτη «γκέλα» στο φετινό πρωτάθλημα για την Καλαμάτα! Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν καλύτερη στο γήπεδο της παραλίας απέναντι στο Αιγάλεω και στο 8' είχε δοκάρι με τον Τσέλιο. Μισή ώρα αργότερα, ο Παμλίδης, έκανε το 1-0 το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Ωστόσο το Αιγάλεω, κόντρα στη ροή του ματς, βρήκε γκολ στο 81' μ ετο τέρμα του Κωστέα και έφυγε από την Καλαμάτα με το 1-1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Α ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (11/10)
Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4
(72' Αμανατίδης– 45' , 55' Μαχαίρας, 51' Κυνηγόπουλος, 75' Εραμούσπε)
Asteras B AKTOR-Nίκη Βόλου 2-1
(43' αυτ. Γκαντέλιο, 64' Οκό, 81' Γραμμένος – 21' Λουκίνας σουτ)
Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης (16:00)
Κυριακή (12/10)
Kαβάλα-ΠΑΟΚ Β (16:00)
ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγ.Καρδίτσας (16:00)
Β ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (11/10)
Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1
(38' Παμλίδης – 81' Κωστέας)
Μαρκό-Ελλάς Σύρου (16:00)
Κυριακή (12/10)
Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β (14:00)
Πανιώνιος-Ηλιούπολη (14:00)
Παναργειακός-Χανιά (14:00)
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Α ΟΜΙΛΟΣ
Νίκη Βόλου-Καβάλα
Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β
Αναγέννηση Καρδίτσας-Asteras B Aktor
Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός
ΠΑΣ Γιάννινα-Καμπανιακός
Β ΟΜΙΛΟΣ
Χανιά-Μαρκό
Ηλιούπολης-Ελλάς Σύρου
Ολυμπιακός Β-Παναργειακός
Αιγάλεω-Πανιώνιος
Athens Kallithea-Καλαμάτα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.