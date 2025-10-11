Τζόλης: «Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι, να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη»

Ο Χρήστος Τζόλης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής μας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στάθηκε στο καλό κλίμα στις τάξεις της ομάδας, καθώς και στα λάθη που πρέπει να αποφευχθούν στην αυτιανή αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το κλίμα στην ομάδα και αν υπάρχει πίστη για τη νίκη: «Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Για το τι διαφορετικό πρέπει να κάνουν σε σχέση με το πρώτο ματς: «Να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο δικό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε».

