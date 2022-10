Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το FEE υποδέχθηκαν τη Running Out of Time στο Βέλγιο!

Η σκυτάλη, έχοντας ήδη διανύσει με τη συμμετοχή δρομέων και ποδηλατών πάνω από 2.000 χλμ., μέσω Σκωτίας, Αγγλίας και Ουαλίας, διέσχισε τη Μάγχη και πέρασε με ασφάλεια στις ακτές της Γαλλίας.

Μοναδική η υποδοχή της σκυταλοδρομίας Running Out of Time στο Βέλγιο αυτή την εβδομάδα, με παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Foundation for Environmental Education (FEE) και του μέλους του FEE στο Βέλγιο GoodPlanet.

Η σκυτάλη, έχοντας ήδη διανύσει με τη συμμετοχή δρομέων και ποδηλατών πάνω από 2.000 χλμ., μέσω Σκωτίας, Αγγλίας και Ουαλίας, διέσχισε τη Μάγχη και πέρασε με ασφάλεια στις ακτές της Γαλλίας.

Το ταξίδι συνεχίστηκε με την υποστήριξη του Office for Climate Education με επόμενο σταθμό το Βέλγιο.

Οι Βρυξέλλες, ως η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό για τη διοργάνωση. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. M. Teutsch, επικεφαλής στην εκπαίδευση, τίμησε με τη συμμετοχή του την πρωτοβουλία.

Ο Jan Eriksen, πρώην Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) χαιρετίζοντας τη διοργάνωση υπογράμμισε τη σημασία της ποιοτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με ισότιμη πρόσβαση για όλους και συμμετοχή από όλους: παιδιά, νέοι, δάσκαλοι, τοπικές και εθνικές πρωτοβουλίες, διαμορφωτές πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Το FEE εκπροσωπεί ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με αφοσιωμένα μέλη όπως το GoodPlanet στο Βέλγιο, που έχουν σημαντική εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πράξη.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της, διευκολύνει τη διεθνή συζήτηση, δημιουργώντας εργαλεία και υποστηρίζοντας ενέργειες που εστιάζουν στην κλιματική αλλαγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συνεργασίες και ο διάλογος μεταξύ διεθνών και περιφερειακών εταίρων, όπως είναι η Επιτροπή και πρωτοβουλίες τύπου Running Out of Time, παρέχουν ευκαιρία για την ανάπτυξη διεθνών πολιτικών και δράσεων. Διότι, υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και βοηθούν στον εντοπισμό των δράσεων με το μεγαλύτερο αντίκτυπο και στην ενίσχυση της θετικής αλλαγής.»

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός της σκυταλοδρομίας με παρουσία εκπροσώπων της United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC – Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή) και της κας Lesley Jones, προέδρου του FEE, είναι στη Βόννη στις 14 Οκτωβρίου.

Στην Ελλάδα η σκυτάλη αναμένεται στις 24 Οκτωβρίου και θα παραμείνει έως τις 27 Οκτωβρίου. Τη διοργάνωση για την ελληνική διαδρομή συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως εκπρόσωπος του FEE, https://eepf.gr/el/skitalodromia-running-out-of-time.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΕΠΦ: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), 210 3255341

Λίλιαν Σταθώρη, lilianstathori@eepf.gr, Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά, coordinator@eepf.gr

Εγγραφές για συμμετοχή στην Ελλάδα: https://running-out-of-time.com/route/greece/

Διαβάστε και ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΤΕ το ΜΗΝΥΜΑ της «Running Out of Time»: https://running-out-of-time.com/message/

