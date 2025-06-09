Λογαριασμός
«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή - Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι

Δίκη

Η παθογένεια της τοξικότητας στον ελληνικό αθλητισμό. Στο studio, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Λυσσαρίδης και ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος.

Η παθογένεια της τοξικότητας στον ελληνικό αθλητισμό. Στο studio, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Λυσσαρίδης και ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος. Θέμα: Η αποτίμηση της ποδοσφαιρικής σεζόν. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος. Έρευνα: Οι άγνωστες πτυχές του παράνομου στοιχηματισμού. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα. Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Θέμα: Η αποτίμηση της ποδοσφαιρικής σεζόν. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Έρευνα: Οι άγνωστες πτυχές του παράνομου στοιχηματισμού. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

