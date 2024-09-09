Η Δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το trailer:

Απόψε: Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει - Ζωντανά και αποκλειστικά σχολιάζει ο Άγγελος Χαριστέας.

Αποκάλυψη: Οι 170 κατηγορούμενοι της ελληνικής εκδοχής του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού - Στο studio, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Χάρης Τσιλιώτης, οι ποινικολόγοι Γιάννης Απατσίδης και Έλλη Μελέμη και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μπούζος και Μαίρη Μπενέα.

