Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ο Ουσμάν Γκαρούμπα υπέστη κάταγμα κόπωσης στο αριστερό πόδι - κάτι αντίστοιχο που είχε πάθει πέρσι και ο Μουσταφά Φαλ στον Ολυμπιακό - με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τις επόμενες 6-8 εβδομάδες.

Ο 22χρονος Ισπανός σέντερ, που φέτος το καλοκαίρι πήρε την απόφαση να αφήσει το ΝΒΑ και να επαναπατριστεί για την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε μπασκετικά, αναμένεται να χάσει σίγουρα τον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/09) - ενδεχομένως και τον τελικό - όπως και τις πρώτες δύο αγωνιστικές στην ACB και την Ευρωλίγκα.

