Ιδιαίτερη ημέρα η αυριανή (10/9) για τον Χάρι Κέιν, καθώς ο αρχηγός της Αγγλίας θα κάνει την 100ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα, στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φινλανδία στο Nations League.

Μάλιστα, ο Κέιν θα γίνει ο 10ος, μόλις, ποδοσφαιριστής που φτάνει στον συγκεκριμένο αριθμό με την φανέλα των «τριών λιονταριών», .όπως έγινε γνωστό από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ως εκ τούτου, θα υπάρξει ειδική τελετή βράβευσης του 31χρονου επιθετικού της Μπάγερν Μονάχου πριν από τη σέντρα του αγώνα…

Ο Κέιν, που έχει σκοράρει 66 γκολ σε 99 εμφανίσεις για την Αγγλία από το 2015 που φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο, είναι ο πρώτος που θα γίνει… 100άρης μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ, από τον Νοέμβριο του 2014.

