«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22:00 live στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00:45 στον ΣΚΑΪ

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Απόψε, οι δύο εισαγγελικές έρευνες για την ελληνική διαιτησία. Συζητούν, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου, ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας, ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας, η πρώην σύμβουλος της ΚΕΔ Ελένη Λαμπαδαρίου και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μπούζος και Μαίρη Μπενέα.
Δείτε το trailer:
Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
