Η απόφαση της Βαλένθια για τον Ράφα Μιρ

Γνωστή έκανε η Βαλένθια την απόφασή της για τον Ράφα Μιρ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλικη επίθεση. Οι νυχτερίδες δεν διώχνουν τον παίκτη, όμως του επιβάλουν κάποιες ποινές.

Αρχικά ένα πρόστιμο για την παράβαση του πειθαρχικού κώδικα της ομάδα και για τα δύο επόμενα παιχνίδια δεν θα υπολογίζεται.

Από σήμερα θα κάνει προπονήσεις μόνος του για το επόμενο διάστημα.

Στην απόφαση αυτή έφτασε η ισπανική ομάδα μετά την απολογία του παίκτη από τους υπεύθυνους της, αλλά και τον προπονητή, Ρούμπεν Μπαράχα.

