Η bwin μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας!

Στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η bwin «αγκαλιάζει» την ημέρα εορτασμού για τα επιτεύγματα των γυναικών ανά τον κόσμο. Ημέρα όπου υπενθυμίζει τον διαρκή αγώνα των γυναικών για ισότητα, ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες.

Η bwin ευχήθηκε στις γιαγιάδες, τις μητέρες, τις συζύγους, τις κόρες και τις αδελφές έχοντας συμπαραστάτες τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μέσα από ένα βίντεο, οι αθλητές των δυο ομάδων αποτύπωσαν την αγάπη για τις γυναίκες της ζωής τους, αυτές που λατρεύουν άνευ όρων, αυτές που τους κάνουν καλύτερους. Πίτερς, Λεσόρ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Μήτογλου, Λαρεντζάκης, Γιούρτσεβεν, Όσμαν, Παπανικολάου, Γκριγκόνις, Γουόκαπ, Σλούκας και Ερνανγκόμεθ είπαν λόγια καρδιάς για τις γυναίκες που τους έμαθαν τις αξίες της ζωής, για τις γυναίκες που τους αγαπούν χωρίς όρια!

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού στάθηκε στις θυσίες της αγαπημένης του μητέρας, ο «Λάρι» μίλησε για τη σπουδαιότητα του ρόλου της μάνας, ο Πίτερς για την αφοσίωση και την υπομονή τους, ο Γουόκαπ τόνισε πως είναι ευλογημένος που βρήκε το άλλο του μισό, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε με λατρεία στην κόρη του. Παίκτες συγκινημένοι, ευγνώμονες για τις γυναίκες της ζωής τους έστειλαν το δικό τους μήνυμα αγάπης!

Τί συμβολίζει η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας;

Η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας συμβολίζει τη διαχρονική προσπάθεια των γυναικών για ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση. Στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε έναν κόσμο ισότητας των φύλων, έναν κόσμο δίχως προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις, έναν κόσμο δίκαιο. Η bwin παραμένει δίπλα στην κοινωνία και εύχεται χρόνια πολλά, σε όλες τις γυναίκες του πλανήτη.

Κάθε πρωτοβουλία μπορεί να αποδειχθεί κομβική και η bwin παραμένει συνεπής στη στρατηγική της για κοινωνική προσφορά σε όσους το έχουν ανάγκη. Μέσω δεκάδων στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας εξασφαλίζει στην Κοινωνία ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Βρίσκεται δίπλα σε Οργανισμούς, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Θεσμικούς Φορείς και απαντά με συνέπεια στις κοινωνικές προκλήσεις.

