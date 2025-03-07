Ο Γιώργος Γεροντιδάκης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το γκολ στον Νικοπολίδη, το μονό με τον Πρίντεζη και το δίλημμα έρωτας ή εξουσία

Τελειομανής, δίκαιος, αυθόρμητος και με μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο. Έτσι περιγράφει τον εαυτό του ο Γιώργος Γεροντιδάκης ο οποίος φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», θυμάται την ποδοσφαιρική καριέρα του και σχολιάζει το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της Super League, Άρης-ΑΕΚ και τα μεγάλα ματς του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μεγάλος υποστηρικτής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, μιλάει στη Χριστίνα Βραχάλη για το γκολ που έβαλε στον Αντώνη Νικοπολίδη σε αγώνα της Εθνικής Ομάδας του 2004 με το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών, το μονό που έπαιξε με τον Γιώργο Πρίντεζη και αποκαλύπτει πώς ένιωσε όταν υποδύθηκε τον ιδρυτή του Παναθηναϊκού, Απόστολο Νικολαΐδη, στην ταινία «Ταξίδι στα Αστέρια».

Ποιος είναι ο πιο «κακός ήρωας» που έχει υποδυθεί, ο Μελέτης στις «Άγριες Μέλισσες» ή ο Ρήγας στο «Grand Hotel»; Ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης του στο θέατρο και ποιος στο γήπεδο; Ποιον ποδοσφαιριστή θα ήθελε να υποδυθεί σε ταινία; Θα θυσίαζε τον τελικό του Champions League για την τελετή των Όσκαρ; Θα προτιμούσε δείπνο με τον Μέσι ή με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο;

Δείτε τις απαντήσεις εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.