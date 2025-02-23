Η απογοήτευση του Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από τη Λαμία

Απογοητευμένος από την ήττα του Παναθηναϊκού στη Λαμία, ο Ρουί Βιτόρια παραχώρησε δηλώσεις που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά του για την κακή απόδοση της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος προπονητής παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν μπήκε στο παιχνίδι με τη σωστή προσέγγιση και ότι τα λάθη σε κρίσιμα σημεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα. Παρά την απογοήτευση, τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος παραίτησης, και υποσχέθηκε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες στα επόμενα παιχνίδια.

Πηγή: skai.gr

