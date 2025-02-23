Ολυμπιακός: Τελείωσε τον ΠΑΟΚ και πάει «αεράτος» στο μπρα ντε φερ τίτλων με την ΑΕΚ

Στο... μυαλό του κόουτς:



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με το κλασικό του σύστημα, 4-3-2-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μουζακίτης και Γκαρθία, ενώ, στα δύο «φτερά» ξεκίνησαν οι Ζέλσον και Βέλντε, με τον Κωστούλα σε ρόλο «10αριού», πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Από την άλλη τώρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε και εκείνος του 4-2-3-1. Κοτάρσκι κάτω από τα γκολπόστ, με τον Σάστρε στα αριστερά της άμυνας και τον Ότο στα δεξιά αντί του Μπάμπα, με τους Κεντζιόρα και Βιετέσκα στα στόπερ. Αμυντικό δίδυμο στα χαφ ήταν οι Σβαμπ και Μαντί Καμαρά, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον να ξεκινούν στις δύο πτέρυγες και τον φορμαρισμένο Σαμάτα στην κορυφή της επίθεσης. Σε ελεύθερο ρόλο πίσω του φανέλα βασικού πήρε ο Κωνσταντέλιας.

Το ματς:

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα στο παιχνίδι, όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν πολύ κοντά στο να ανοίξουν το σκορ, όταν στα 31 δευτερόλεπτα το σουτ του Τάισον από τα αριστερά πέρα λίγο δίπλα από την εστία του Τζολάκη. Αμφότερες οι ομάδες έδειχναν τρομερό πάθος να πιέσουν την πρώτη γραμμή της αντίπαλης άμυνας, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά κλεψίματα, αλλά και μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 6ο λεπτό, άλλαξαν οι ισορροπίες του ματς, με τους «ερυθρόλευκους» να ανοίγουν το σκορ με την απευθείας φάουλ του Ροντινέι, ο οποίος με πανέξυπνη εκτέλεση, αιφνιδίασε την άμυνα και τον Κοτάρσκι, γράφοντας το 1-0!







Δέκα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι - πάνω-κάτω από το ίδιο σημείο που σκόραρε πριν - ο Κωστούλας έπιασε τη κεφαλιά, με τον κίπερ των «ασπρόμαυρων» να μπλοκάρει. Ο ρυθμός εξακολουθούσε να είναι ξέφρενος, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, αφού και οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να χτυπήσουν στην κόντρα και το γρήγορο transition. Τελικώς, στη δεύτερη ευκαιρία τους στο παιχνίδι, ευτύχησαν να ισοφαρίσουν σε 1-1, όταν μετά από εξαιρετική ανάπτυξη και κυκλοφορία της μπάλας, ο Ζίβκοβιτς «σέρβιρε» από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από τον Κάρμο, με τον Μαντί ολομόναχος να σκοράρει με κεφαλιά για το 1-1 στο 24'! Προς τιμήν του, ο μέσος από τη Γουινέα δεν πανηγύρισε το γκολ, ως ένδειξη σεβασμού προς την πρώην ομάδα του.











Ένα γκολ που... έριξε και άλλο λάδι στις μηχανές των δύο ομάδων, ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ «στροφές» σε ένα γρήγορο και με πολλά τρεξίματα τέμπο. Στο 30', το σουτ του Βέλντε σταμάτησε πάνω στον Κωστούλα, για να βγει δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κόντρα επίθεση, με τον Τζολάκη να πέφτει και να μπλοκάρει το πλασέ του Τάισον στον αιφνιδιασμό. Ένα λεπτό αργότερα, ήρθε η «απάντηση» των Πειραιωτών, με τον Ζέλσον να βγάζει τρομερή κάθετη στον Κωστούλα, εκείνος να φτάνει μέχρι το ύψος της μικρής περιοχής και με ψύχραιμο πλασέ να κάνει το 2-1 στο 31ο λεπτό!











Μετά από δύο μικρές διακοπές λόγω τραυματισμών, ο ρυθμός του ματς επανήλθε στα... γνωστά του στάνταρ με τον Μαντί να απειλεί με πλασέ στο 41ο λεπτό. Τέσσερα λεπτά αργότερα, μετά από φάουλ του Ροντινέι, ο Μπιανκόν έστειλε με κεφαλιά την μπάλα άουτ, τύχη την οποία είχε και η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από σέντρα του Βραζιλιάνου μπακ.







Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στην επανάληψη, το παιχνίδι ξεκίνησε με φάση. Αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά από κλέψιμο στον νευραλγικό χώρο εκτός μεγάλης περιοχής, απείλησε με σουτ του Ζέλσον, το οποίο έβγαλε δύσκολα ο Κοτάρσκι. Όσο περνούσε η ώρα, ο «δικέφαλος του βορρά» έδειχνε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει σιγά-σιγά τον έλεγχο του ματς. Οι φιλοξενούμενοι κατέγραψαν μια καλή στιγμή στο 54' όταν μετά από φάση διαρκείας το σουτ του Σβαμπ στην κίνηση σταμάτησε στον Τζολάκη, ενώ, δύο λεπτά αργότερα, ο Έλληνας κίπερ μπλόκαρε την κεφαλιά του Βιετέσκα.







Βλέποντας το κέντρο του να χάνει τις μονομαχίες, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε στον αγωνιστικό χώρο τους Έσε και Πάλμα αντί των Μουζακίτη και Βέλντε αντίστοιχα. Αλλαγές που φάνηκε πως είχαν άμεση επιρροή στον τρόπο λειτουργίας του Ολυμπιακού, καθώς, ισορρόπησε τη μάχη του κέντρου. Μάλιστα, ο μεσοεπιθετικός από την Ονδούρα είχε δύο πολύ καλές στιγμές για το 3-1, αρχικώς με το σουτ που επιχείρησε στο 64' και την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ, και εν συνεχεία δύο λεπτά μετά, όταν μετά από κάθετη του Ζέλσον, βγήκε τετ-α-τετ με τον Κοτάρσκι, το πλασέ του όμως από πλάγια θέση έφυγε άουτ, την ώρα μάλιστα που είχε πάσα δεξιά του στον Ελ Κααμπί.











Στη συνέχεια το ματς έγινε... ροντέο και αρκετά άναρχο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ, η μία για να «κλειδώσει» το τρίποντο, η άλλη για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του ματς. Στο 69', το παράλληλο γύρισμα του Ότο βρήκε στην κίνηση τον Κωνσταντέλια, η προβολή του οποίου πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να «πολιορκούν» την αντίπαλη περιοχή είτε με φάουλ, είτε με κόρνερ χωρίς όμως αποτέλεσμα, την ώρα όπου ο Τάισον στο 74' δοκίμασε το πόδι του από μακριά, βρίσκοντας το Τζολάκη σε ετοιμότητα. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ολυμπιακός έφτασε μια... ανάσα από το τρίτο γκολ, με τον Κοτάρσκι να κάνει μυθική εξ επαφής απόκρουση στην κεφαλιά του Όρτα! Στο 80', το δύσκολο πλασέ του Πάλμα από αρκετά πλάγια θέση σταμάτησε στον Κροάτη κίπερ, ενώ, στο 88' ο Ελ Κααμπί σπατάλησε μοναδική ευκαιρία, αστοχώντας σε κεφαλιά, όντας ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι!



Περισσότερα σε λίγο...



Οι συνθέσεις του αγώνα:



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο (46' Πιρόλα), Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης (60' Έσε)Λ, Βέλντε (60' Πάλμα), Κωστούλας (75' Κωστούλας), Ζέλσον, Ελ Κααμπί.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (46' Μπάμπα), Κεντζιόρα, Βιετέσκα, Ότο, Καμαρά, Σβαμπ (70' Μεϊτέ), Ζίβκοβιτς (81' Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (81' Πέλκας), Τάισον, Σαμάτα (81' Τσάλοφ).



Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Κριστιάν Γκίτελμαν, Μαρκ Μπορς (Γερμανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Περλ Γκίντερ (Γερμανία), AVAR: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

