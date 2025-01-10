ΠΑΟΚ: «Στην ατζέντα της Μπεσίκτας ο Ραζβάν Λουτσέσκου»

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτέλεσε τον διακαή πόθο της Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή της, με τον τουρκικό σύλλογο να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να πείσει τον Ρουμάνο τεχνικό να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη.



Το όνομα του προπονητή του ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει επιστρέψει και μάλιστα δυνατά στα μεταγραφικά ρεπορτάζ των «αετών», καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γείτονα χώρα, η διοίκηση της Μπεσίκτας εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωσή του, έχοντας το όνομά του σε περίοπτη θέση στο «κάδρο» των υποψήφιων προπονητών!

Θυμίζουμε πως η Μπεσίκτας βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού από την 1η Δεκεμβρίου, όταν και αποχώρησε οαπό τον πάγκο της μετά από μόλις 20 ματς. Έκτοτε, πορεύεται με υπηρεσιακό προπονητή. Μάλιστα, και ενώ βρέθηκαν κοντά σε «γάμο» με τον Νίκο Κόβατς, ο 53χρονος Κροάτης φέρεται να κάνει... δεύτερες σκέψεις, αφού η Μπεσίκτας έχει «τρενάρει» λίγο την υπογραφή του, ψάχνοντας ίσως κάτι άλλο στην αγορά.

