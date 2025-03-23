Η 11άδα της Εθνικής: Φουλ αλλαγές για την άνοδο από Γιοβάνοβιτς

Με αλλαγές για την άνοδο η Εθνική ομάδα! Στη ρεβάνς με τη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιλέγει να αλλάξει πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο ματς των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Ο Σέρβος κόουτς προχωρά σε έξι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκη, κατεβάζοντας, μάλιστα, την πιο νεανική 11άδα στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος!

Τα δύο μπακ αλλάζουν, με Βαγιαννίδη-Γιαννούλη να παίρνουν τις θέσεις των Ρότα-Τσιμίκα. Ζαφείρης και Μουζακίτης ξεκινούν στα χαφ, αντί των Σιώπη (τιμωρημένος) και Μάνταλου. Οβρίσκεται στο δεξί φτερό της επίθεσης αντί του Μασούρα και ο Παυλίδης στην κορυφή, με τον Ιωαννίδη να μένει στον πάγκο.Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης - Ζαφείρης, Μουζακίτης - Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης - Παυλίδης.οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Φούντας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Τσιμίκας, Γαλανόπουλος.Εκτός αποστολής έμειναν οι. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού θα φορέσει ο

