Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για 2 εβδομάδες οι Μιλουτίνοφ και Βιλντόσα

Δεν έχουν τέλος τα αγωνιστικά προβλήματα στις τάξεις του Ολυμπιακού...
Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Λούκα Βιλντόσα, οι οποίοι και τραυματίστηκαν στο πρόσφατο παιχνίδι Ευρωλίγκας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, έγινε γνωστό πως αμφότεροι θα μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες!
Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα επιγονατίδας και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 14 ημέρες, ενώ, ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη θλάση οπίσθιων μηριαίων αριστερά.
Τα προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα δεν σταματούν εκεί, αφού οι «ερυθρόλευκοι» θυμίζουν... νοσοκομείο. Και αυτό διότι, από το σημερινό ματς πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο θα απουσιάσει ο Εβαν Φουρνιέ, καθώς ταλαιπωρείται από αιμάτωμα ποδοκνημικής , όπως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.
Θυμίζουμε, πως σταθερά εκτός βρίσκονται και οι τραυματίες Ναίτζελ Γουίλιαμς Γκος και Τόμας Γουόκαπ.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.