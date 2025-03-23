Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για 2 εβδομάδες οι Μιλουτίνοφ και Βιλντόσα

Δεν έχουν τέλος τα αγωνιστικά προβλήματα στις τάξεις του Ολυμπιακού...



Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Λούκα Βιλντόσα, οι οποίοι και τραυματίστηκαν στο πρόσφατο παιχνίδι Ευρωλίγκας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, έγινε γνωστό πως αμφότεροι θα μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες!

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται απόκαι αναμένεται να μείνει εκτός για, ενώ, ο Αργεντινός γκαρντΤα προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα δεν σταματούν εκεί, αφούΚαι αυτό διότι, από το σημερινό ματς πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο, όπως και οπου ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.Θυμίζουμε, πως σταθερά εκτός βρίσκονται και οι τραυματίες

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.