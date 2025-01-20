Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον καλό του φίλο και συμπαίκτη Κρις Μίντλετον μετά τη νίκη των Μπακς επί των Σίξερς.

«Ο Κρις ποτέ δεν πηδούσε ψηλά. Κινείται σαν τη χελώνα και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πιο γρήγοροι σε άμυνα κι επίθεση για να το καλύψουμε αυτό. Όταν προσπαθεί να τρέξει, πάει λίγο πιο γρήγορα από μια χελώνα. Οπότε πρέπει να τον καλύψουμε. Ο Κρις το ξέρει αυτό», είπε χαμογελώντας ο Greek Freak.

Όσο για τη νίκη της ομάδας του; «Παίξαμε καλά και κερδίσαμε. Σε κάποια σημεία ήμασταν συγκεντρωμένοι, σε άλλα όχι, αλλά κάναμε το 4/4 κι αυτό έχει σημασία. Χαίρομαι γιατί παίζουμε ομαδικά και έχουμε καλό ρυθμό. Βελτιωνόμαστε, είμαι ικανοποιημένος με την κατάστασή μας τώρα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Παίζουμε καλά αλλά δεν είναι αρκετό», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.