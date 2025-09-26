Μια πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή βίωσε το απόγευμα της Παρασκευής (26/09) ο Ρομέν Γκροζάν!

Στο πλαίσιο των ιδιωτικών δοκιμών της Haas, ο 39χρονος πλέον Γάλλος είχε την ευκαιρία να φορέσει την αγωνιστική φόρμα και το κράνος του και να μπει για πρώτη φορά σε cockpit μονοθεσίου της Formula 1 μετά από σχεδόν πέντε χρόνια και το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Grand Prix του Μπαχρέιν το 2020, που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο πρώην πιλότος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οδήγησε μια Haas VF-23 (μονοθέσιο του 2023) στη βροχερή πίστα του Μουτζέλο στην Ιταλία, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο και την αμερικανική ομάδα. Μάλιστα, στην πίστα βρέθηκε τόσο η Ferrari, όσο και η Red Bull - για τις δικές τους δοκιμές - συγχαίροντας και χειροκροτώντας τον Γκροζάν για την επιστροφή του πίσω από το τιμόνι!

Θυμίζουμε πως στις 29 Νοεμβρίου του 2020, ο Γάλλος οδηγός είχε ένα φρικιαστικό ατύχημα στον πρώτο γύρο του Grand Prix του Μπαχρέιν, όταν μετά από επαφή με άλλο μονοθέσιο, έφυγε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες, με την Haas που οδηγούσε να διαλύεται και να τυλίγεται στις φλόγες.

Σαν από θαύμα, ο ίδιος βγήκε μετά από μερικά δευτερόλεπτα μέσα από τη φωτιά με εγκαύματα σε χέρια και πόδια, με το «Halo» να του σώζει κυριολεκτικά τη ζωή, αφού η μπάρα εκείνη ήταν που επέτρεψε στο μονοθέσιο να περάσει κάτω από τις μπαριέρες (!) και να μην τραυματιστεί θανάσιμα ο Γκροζάν.

