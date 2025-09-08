Λογαριασμός
Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη – Όλη η πόλη συρρέει στη ΔΕΘ

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το showcar της McLaren F1 στη ΔΕΘ, μαγνητίζοντας τους fans με δράσεις και φωτογραφίες έως τις 14 Σεπτεμβρίου

Ουρές για μια φωτογραφία με το showcar της McLaren F1 Team

Σε ρυθμούς Formula 1 έχει μπει η Θεσσαλονίκη με το showcar της McLaren F1 Team να βρίσκεται στη ΔΕΘ και να έχει γίνει πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι σχηματίζουν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Κόσμος φωτογραφίζεται φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren

Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ – Όλoι στη ΔΕΘ

Το εντυπωσιακό showcar, που ξεκίνησε περιοδεία στη χώρα μας και θα επισκεφθεί συνολικά πέντε πόλεις, θα βρίσκεται στη ΔΕΘ έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια εμπειρία …υψηλών ταχυτήτων στους fans της Formula 1 και της McLaren.

Ουρές για μια φωτογραφία με το showcar της McLaren F1 Team

Από τα πρώτα λεπτά που άνοιξαν οι πύλες της Έκθεσης, το περασμένο Σάββατο, το κοινό έσπευσε να φωτογραφηθεί με το showcar της McLaren F1 Team, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με τη McLaren F1 Team και τη Formula 1, ως official partner τους. 

Ουρές για μια φωτογραφία με το showcar της McLaren F1 Team

Στο μοναδικό για τη χώρα μας Roadshow, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Ουρές για μια φωτογραφία με το showcar της McLaren F1 Team

Μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές της Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και να κάνουν face painting στα χρώματα της “papaya”.

Επισκέπτες της ΔΕΘ δοκιμάζουν διαδραστικά παιχνίδια

Κόσμος δοκιμάζει τις ικανότητές του σε προσομοιωτές Formula 1

Κόσμος δοκιμάζει τις ικανότητές του σε προσομοιωτές Formula 1

Face painting στα χρώματα της “papaya”

Ουρές για μια φωτογραφία με το showcar της McLaren F1 Team

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το showcar της McLaren F1 Team θα ταξιδέψει σε  Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα.  

Ουρές για μια φωτογραφία με το showcar της McLaren F1 Team

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

