Το Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας ενέκρινε τη θεσμική διαδικασία χορήγησης αναβολής ενός αγώνα πρωταθλήματος για τις ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τις δυο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, όταν οι εκπρόσωποι μας θα δίνουν τα προκριματικά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θεσμική διαδικασία χορήγησης αναβολής αγώνα, σε συνέχεια της από 25.06.2025 απόφασης του Δ.Σ. της Super League περί αναβολής ενός (1) αγώνα Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ομάδας που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του συνεταιρισμού, στις 12/8/2025 και ώρα 11:00 π.μ., με θέμα την αντικατάσταση εκπροσώπου του συνεταιρισμού στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

